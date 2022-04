Videosorveglianza, arrivano i fondi per l’installazione: c’è anche Ancona

ANCONA - Il Ministro dell’interno ha approvato la graduatoria delle istanze che nel 2021 che sono state presentate dai Comuni italiani per ottenere il finanziamento con i fondi della sicurezza urbana. Il contributo statale è diretto a sostenere gli oneri sopportati dalle amministrazioni municipali per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza previsti nell’ambito dei Patti per la sicurezza urbana sottoscritti dal Prefetto di Ancona e i Sindaci. Sulla base dei fondi stanziati per l’anno 2021, pari a 27 milioni di euro, i progetti che godranno del contributo sono 416.

Ad Ancona

Ancona ha ottenuto il finanziamento richiesto insieme ai comuni di: Camerano, Camerata Picena, Castelbellino Castelfidardo, Castelplanio, Cerreto d’Esi, Falconara Marittima, Loreto, Mergo, Montecarotto, Numana , Offagna, Staffolo, Sirolo. Le somme che saranno erogate ammontano a 383 mila euro per un importo complessivo di interventi di 800 mila euro.