Il titolare non paga la bolletta del gas, bombole per cucinare il Kebab: attività chiusa

Nel pomeriggio di ieri, personale Volanti di questo Commissariato insieme al personale della polizia municipale di Jesi coordinate dal Dirigente Vice Questore Paolo Arena, hanno attuato un servizio straordinario integrato di controllo del territorio. Setacciate le aree più sensibili della città ed in particolare le fermate dei bus in Piazzale Partigiani, Parco Mattei, Via Setificio, via Granita, quartiere San Giuseppe, Orti Pace, Piazzale San Savino, Viale Cavallotti. Numerose le identificazioni a campione continuo con controlli in 5 esercizi commerciali.

Un bar aveva il cartello orari era esposto solo all’esterno e non all’interno e non riusltavano esposti gli articoli del TULPS relativi all’attività commerciale esercitata. Il titolare non era in grado di esibire l’autorizzazione UTIF per la vendita delle bevande alcoliche, né il consenso al trattamento dei dati del dipendente presente. Accertata l’occupazione con tavoli e sedie esternamente al pubblico esercizio ma non risultava agli atti posseduti il titolo autorizzativo. Il titolare, non aveva esibito le schede di rilevazione delle temperature dei frigoriferi. Inoltre, erano presenti due insegne ma non senza le relative autorizzazioni all’installazione.

In un negozio di Kebab è stata accertata la non erogazione gas per mancato pagamento della bolletta, oltre alla presenza di 3 bombole a gas di cui una allacciata al dispositivo di cottura del kebab. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Il titolare ha presentato il documento valutazione rischi per i dipendenti non regolarmente elaborato. E' stata quindi intimata la chiusura immediata per mancanza condizioni sicurezza antincendio.

In un altro bar è stata riscontrata l'assenza di autorizzazione vendita alcolici. Mancava anche la liberatoria ad essere ripresi durante l’attività lavorativa. La titolare non era in grado di esibire l’autorizzazione all’installazione dell’impianto di video sorveglianza attivo e funzionante nei locali di somministrazione. Inoltre, non vi era corrispondenza tra gli orari affissi e quelli comunicati al Suap.