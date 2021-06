Questura di Ancona, Federica Ferrari è il nuovo vicario

Si chiama Federica Ferrari il nuovo Vicario del Questore Pallini. Romagnola di origine, arriva da Ferrara dove ricopriva il medesimo incarico. Nata Cesena 57 anni fa ha lavorato in Emilia Romagna ma anche in altre Regioni.

Il primo incarico, dopo la laurea, l'ingresso in Polizia e il corso da Vice Commissario è stato alla Questura di Reggio Emilia ove ha diretto l'Ufficio Immigrazione. Trasferita successivamente a Ravenna dove ha diretto l'Ufficio del Personale, per poi passare alla guida del Commissariato di P.S. di Faenza ha assunto l'incarico di Capo di Gabinetto nuovamente alla Questura di Ravenna. Dopo la promozione a Primo Dirigente, nell'anno 2012, ha assunto l'incarico di vice Direttore del Centro Addestramento della Polizia di Stato di Cesena (Fc) che si occupa della formazione e della specializzazione dei poliziotti in servizio nelle quattro Specialità della Polizia di Stato: Polizia Stradale, Ferroviaria, Postale e delle Comunicazioni e Polizia di Frontiera. Essendo il C.A.P.S. di Cesena anche una ‘Accademy’ dell’Agenzia Europea Frontex, ha seguito per conto di tale Agenzia che ha sede a Varsavia, la realizzazione dei programmi didattici destinati ai poliziotti dei Paesi europei in servizio alle Frontiere esterne dell’unione e svolti anche presso il C.A.P.S.Nominata in seguito Vicario del Questore di Bellunodal 23 aprile 2018 al 20 aprile 2020, da quella data sino a ieri ha ricoperto l’incarico di Vicario del Questore di Ferrara, per approdare oggi nella città dorica .