Viale della Vittoria, è il giorno della riapertura al traffico: via libera sulla principale arteria del centro città

JESI- Riapertura del Viale della Vittoria, è arrivato il giorno. Nel tardo pomeriggio di oggi l'arteria che attraversa il centro della città aprirà nuovamente al traffico, secondo la timeline prevista dal Comune. Il Viale era rimasto chiuso negli ultimi 5 giorni per i lavori di messa in sicurezza di una parte del cavalcavia. E' stato inevitabile il disagio per chi si è spostato in auto o mezzi pubblici, con relative code. Fino a giugno, il limite lungo il viale sarà fissato a 30 chilometri orari.