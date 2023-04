Lavori al cavalcavia, nuova chiusura del Viale della Vittoria: cambia ancora la viabilità in centro

ANCONA - Meno di una settimana fa è stata annunciata la nuova chiusura di Viale della Vittoria, dal 17 aprile al 30 giugno, così da completare i lavori di consolidamento della struttura, a partire dall’arcata principale il cui restauro è stato condiviso con la Soprintendenza, preannunciando che nell’ordinanza di modifica alla viabilità sarebbero stati riportati anche gli ulteriori accorgimenti per attenuare il disagio di cittadine e cittadini.

Verranno realizzati due attraversamenti pedonali, uno sotto ed uno sopra il cavalcavia, così come altrettanti attraversamenti (“bretelle”) per le auto (ma non per i mezzi pesanti). L’una, con traffico a scendere in direzione Ancona, passerà sotto l’arcata laterale destra della struttura, l’altra, a salire, sarà caratterizzata dall’inversione di marcia di via Rinaldi nel tratto tra via San Pietro Martire e via Gramsci, permettendo così di superare l’ostacolo del cavalcavia arrivando su Viale Papa Giovanni XXIII in prossimità dell’incrocio con Viale della Vittoria. Bretelle che non saranno presenti fin dal 17 aprile, ma verranno realizzate entro il 1 maggio e, almeno inizialmente, in via sperimentale. Se i risultati saranno positivi, allora verranno mantenute fino al 30 giugno, fine dei lavori. E, così come già fatto in occasione delle precedenti chiusure, viene confermata la gratuità dei parcheggi lungo il Viale della Vittoria in prossimità del cantiere, e quella del parcheggio delle Conce. «Postporre i lavori al Cavalcavia avrebbe significato farli coincidere con quelli al Ponte San Carlo, con evidenti maggiori disagi per tutte e tutti» scrive in una nota Jesi in Comune.