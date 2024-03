Comincia da Fabriano il viaggio in quattro tappe per celebrare i 40 anni dell’Ordine degli Architetti di Ancona

FABRIANO – Da Fabriano a Jesi a Senigallia per concludersi ad Ancona: ecco le tappe del viaggio che l’Ordine degli Architetti di Ancona ha voluto prevedere lungo il territorio provinciale nel corso dell’intero anno per affrontare nelle singole tappe i temi principali che riguardano la professione. «Il nostro obiettivo – ha detto la Presidente Viviana Caravaggi Vivian, introducendo l’incontro che riguarda non solo i 700 iscritti – è dare nuova centralità alla figura dell’architetto, dibattere di presente e di futuro delle nostre città e dei nostri territori per tracciare un percorso e condividere una responsabilità anche sotto l’aspetto etico che noi Architetti sentiamo viva».

La prima tappa del viaggio di Fabriano è stato l’occasione per affrontare un dibattito che riguarda lo sviluppo dei territori interni e la ricostruzione post sisma. «La presenza del Commissario Castelli, dell’Assessore Regionale Baldelli e del Presidente della Camera di Commercio delle Marche Sabatini – aggiunge la Presidente dell’Ordine – conferma che gli Architetti siedono al tavolo del confronto non da comparse e vogliono far sentire la propria voce portando professionalità e competenza, ma anche l’attenzione su concetti fondamentali come la capacità di conciliare la qualità del costruito con il mantenimento di una visione prospettica complessiva che valorizzi il particolare delle città, attraverso i concorsi di progettazione ma anche l’universale riferito al territorio, alla cura del paesaggio e alla tutela della bellezza».

Nel corso dell’evento l’Assessore Baldelli, con riferimento a Fabriano che ha ospitato l’evento, ha rimarcato «l’impegno della Giunta regionale a far sì che la città diventi un hub ferroviario destinando fondi per 700 mila euro per il recupero e il ripristino delle ex Officine». «L’obiettivo – ha aggiunto l’Assessore Baldelli – è incrementare un progetto di successo come quello del treno storico e, rispetto anche al tema dell’incontro proposto dagli Architetti, valorizzando l’entroterra e proseguendo nel lavoro di riequilibrio dei servizi da nord a sud delle Marche tra grandi e piccoli comuni, tra costa e montagna, rilanciando i servizi nella fascia appenninica rendono possibile il futuro».

Il viaggio degli architetti che segnerà la prossima tappa a Jesi nel mese di giugno, intende essere formativo e informativo, orientato a recepire idee e suggestioni, stimolando il confronto, sviluppando relazioni come quelle con le università e con gli altri territori formazione continua e tanta professionalità. «Per anni come Architetti non abbiamo potuto che constatare le brutture che sono state realizzate – ha concluso la Caravaggi – mentre oggi abbiamo la possibilità e quindi la responsabilità che la ricostruzione post sisma, il più grande cantiere d’Europa, così come gli interventi con i fondi PNRR e i fondi complementari, il Sismabonus e tutti gli incentivi, diano un volto adeguato contribuendo a ridisegnare i territori promuovendo progettualità utili, sostenibili, di qualità senza mai trascurare il valore identitario dei luoghi».