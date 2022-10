Panchine via XXIX settembre, prime immagini ed è già polemica: «Ottime per esercitare gli addominali»

ANCONA - Spuntano le panchine lungo la nuova via XXIX settembre, ma c’è a chi non piacciono. Ironico, infatti, il commento di Daniele Berardinelli (Forza Italia Ancona), affidato a una nota stampa:

«Sembrerebbero finalmente disvelate le nuove bellissime panchine di Via XXIX settembre a "Togliattigrad"- scrive il consigliere comunale- i cittadini festanti aspettano con trepidazione l’inaugurazione alla presenza della Mancionellaskaya con fascia tricolore e non vedono l’ora di mostrarle ai turisti che accorreranno in massa per provare l’emozione di sedersi su panchine bellissime, ma soprattutto comodissime, utili anche per fare gratuitamente gli addominali senza pagare la palestra. Speriamo vivamente che non siano la versione definitiva».