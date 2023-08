La palazzina di via Torresi dovrà essere messa in sicurezza: «Primo passo contro l'indifferenza verso il quartiere»

"È da molto tempo che il Comitato di Via Torresi aspettava un gesto di attenzione da parte dell'Amministrazione per le problematiche del quartiere. La palazzina di Via Torresi occupata, segnalata più volte nell'ultimo anno, ha simboleggiato questo decadimento del quartiere: immondizia, scarti alimentari, deiezioni umane nel marciapiede e davanti le vetrine, abbandono, incuria, ecc... con conseguenti lamentele dei condòmini accanto e degli operatori commerciali. Ora finalmente con l'ordinanza firmata dal Sindaco Daniele Silvetti, che obbliga la proprietà a sigillare gli accessi che erano rimasti aperti da almeno due anni un primo passo in controtendenza all'indifferenza finora vissuta dal quartiere". Lo scrive il Comitato di Via Torresi insieme con Ankon Civica Verde e Popolare in una nota stampa, dopo l'ordinanza che impone la messa in sicurezza dello stabile in degrado.

"Le Grazie, un tempo un bel quartiere popolare ma ormai da un po' di anni decaduto con ampie zone di degrado ed incuria, tanto che residenti ed operatori commerciali si sono uniti con Daniele Ballanti nel fondare un Comitato. Due petizioni nel tempo sottoscritte entrambe da oltre 1000 persone, interlocuzioni con il Prefetto, il Questore, le Forze dell'Ordine, la stampa, azioni che tuttavia non hanno fermato il decadere delle condizioni generali durante la precedente sindacatura. Ad inizio settembre ci sarà un incontro con il Sindaco e una delegazione congiunta del Comitato di Via Torresi e Ankon Civica che segue anche la zona del Piano/Stazione. All'ordine del giorno le altre criticità dei quartieri popolari sopracitati, nel segno dell'interlocuzione attiva Amministrazione-Comitati di quartiere. Nel frattempo il ringraziamento al Sindaco Daniele Silvetti per aver prontamente onorato una delle promesse della campagna elettorale".