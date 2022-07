Il Comitato di via Torresi e Ankon nostra incontrano l'assessore Foresi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

ANCONA - Dopo che è ripartita l'interlocuzione chiesta all'Assessore Foresi e all'Amministrazione anconetana sui problemi di via Torresi e delle Grazie proseguono gli incontri a distanza di tre mesi dal precedente con l'assessore Foresi per superare le molte criticità del quartiere. In passato è stata consegnata una lista di criticità distinte per obiettivi raggiungibili a breve periodo ed altri in più mesi.

L'incontro nel quartiere serve per fare il punto della situazione. L'Assessore sarà accompagnato da Daniele Ballanti, portavoce del Comitato e Presidente di Ankon nostra e Marco Battino, vicepresidente dell'Associazione culturale che affianca il Comitato di via Torresi, lungo le piazze e le vie del quartiere, partendo da Largo delle Staffette Partigiane verso il campetto da basket di via Moroder, via Gigli, i capannoni dismessi in via Anfossi sede di presenze che allarmano il quartiere. La conclusione della visita sarà davanti alla sede del Comitato, presso la Tabaccheria Art Glamour in via Torresi, dove ci saranno le altre due Portavoce Daniela Urbani e Silvia Trillini. Con l'Assessore verificheremo lo stato dell'arte delle richieste del quartiere venute alla luce anche a seguito della raccolta di 1020 firme, per la petizione popolare che chiedeva interventi. Appuntamento mercoledì 13 luglio alle ore 17.00 al Largo Staffette Partigiane e alle 17.30 davanti al Comitato.