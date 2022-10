Degrado, l'assessore Foresi in sopralluogo nel quartiere accompagnato dal comitato

«Questa mattina, sabato 1° ottobre, abbiamo accompagnato l'Assessore con una nostra delegazione e il cittadino che ha chiesto il nostro intervento. Ci ha mostrato problematiche già sottoposte all'Amministrazione mesi fa e ancora bisognose di soluzione». Lo fa sapere il comitato di via Torresi: «Segnalato soprattutto il potenziamento dell'illuminazione, la potatura dei rami degli alberi che coprono i lampioni e il taglio degli arbusti raso terra che nascondono assembramenti soprattutto nelle ore notturne, attività non "chiare", immondizia e quant'altro. L'Assessore ha preso nota e assicurato pronti interventi, anche in collaborazione con le Forze dell'Ordine e il Questore».



Riguardo le Scuole Domenico Savio e l'Asilo Sabin l'Assessore ha annunciato la soluzione, grazie ai fondi del PNNR: un Polo unico Materna-Asilo-Scuola Primaria. «Altro sopralluogo- spiega il comitato- nel Largo delle Staffette Partigiane e nel parco sovrastante, sollecitando problematiche già segnalate e che non possono più attendere. Ringraziamo l’Assessore Foresi per la sua pronta disponibilità a venire nel quartiere quando lo chiamiamo»



«Le nostre attività per il territorio - conclude il portavoce Daniele Ballanti, sono esclusivamente civiche e improntate alla massima collaborazione con le Istituzioni e le Forze dell'Ordine per il miglioramento dei nostri quartieri. Infatti non aderiamo a nessun partito politico e non facciamo parte di movimenti anti degrado in quota a partiti politici».