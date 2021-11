Via Torresi, quale futuro per i platani? Botta e risposta in consiglio comunale 

«Sul marciapiede di via Torresi siamo intervenuti con un intervento d’urgenza, perché c’era un problema all’ingresso della scuola Savio. E’ stato fatto un intervento-tampone mentre la parte superiore di via Torresi è stata inserita nell’accordo quadro per il 2022». Lo ha detto in consiglio comunale l’assessore alle manutenzioni Stefano Foresi, in risposta all’interrogazione di Daniele Berardinelli (Forza Italia). Foresi ha anche puntanto l’attenzione anche sulle radici degli alberi: «Sollevano il marciapiede». Parole che a Berardinelli hanno ricordato altre situazioni delle quali si sta discutendo in città, tra cui l’abbattimento degli alberi in via Marconi: «Deduco che farete lo stesso in via Torresi- ha replicato il consigliere- vigileremo attentamente insieme al comitato. L’intervento tampone? La pezza messa è una doppia spesa, perché prima si dovrà rimuovere quello “schifo” e questo porterà a un aumento dell’esborso». Foresi ha poi ripreso la parola: «Tagliare i platani in via Torresi? Non ho detto questo».

Paolo Manarini, assessore ai lavori pubblici, ha invece risposto sul marciapiede di via Thaon di Revel: «Era previsto nella manutenzione straordinaria programmata e c’è l’intervento dal ristorante del Passetto alla curva. La ditta ha tempo fino al 15 gennaio e tutto verrà rifatto a regola d’arte». (Foto di repertorio)