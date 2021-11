Voragine di via Tenna: «Tubo riparato, verso riapertura corsia»

La voragine di via Tenna verso la sistemazione: «Oggi completiamo l’asfaltatura, spero che nel pomeriggio la viabilità sulla corsia chiusa (direzione via Conca, ndr) possa essere ripristinata». L’assessore comunale alle manutenzioni Stefano Foresi, interrogato in consiglio da Tommaso Fagioli (Azione), ha spiegato tempistiche di riparazione e cause della voragine che si è aperta lo scorso 26 novembre a Torrette.

«Quello che è successo è dovuto al collasso di una vecchia condotta fognaria, a un metro e settanta centimetri di profondità- ha confermato Foresi- ieri la tubatura è stata riparata con la sostituzione di cinque metri di materiale, nel pomeriggio di oggi speriamo di riaprire la viabilità». A segnalare l’apertura della voragine è stato un conducente di Conerobus. Tre anni fa aveva ceduto l’altra corsia della stessa strada.