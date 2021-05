Recinzioni in città, 24 mila euro di lavori: partita la messa in sicurezza

L’ammontare delle opere è pari a 24mila euro. «Si tratta di interventi importanti per la messa in sicurezza di varie zone della nostra città» afferma l’assessore alle Manutenzioni, Stefano Foresi

L’Amministrazione comunale ha proceduto all’affidamento dei lavori per messa in sicurezza delle recinzioni in via Selandari, via Scosciacavalli, via Cambi, via Sacripanti e anche in prossimità della scuola materna Varano.

L’ammontare delle opere è pari a 24mila euro. «Si tratta di interventi importanti per la messa in sicurezza di varie zone della nostra città – afferma l’assessore alle Manutenzioni, Stefano Foresi -. Ancora una volta il magazzino comunale è sul campo per garantire la sicurezza di alcuni luoghi cittadini dando una risposta concreta a problematiche sentite dalla cittadinanza. Il lavori sono iniziati, il primo intervento gia' realizzato e' stato quello della messa in sicurezza di via Selandari».