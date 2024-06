FALCONARA - Sarà sospesa la circolazione in via Roma, nel tratto compreso tra via Rosselli e via Bixio, dalle 7.30 alle 17.30 di giovedì 20 giugno, per consentire la prosecuzione del cantiere Erap nel complesso immobiliare della stessa via Roma, in cui saranno ricavati uffici e alloggi di edilizia agevolata.