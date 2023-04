Asfaltatura sospesa, residenti spiazzati: «Qui funziona tutto al contrario»

ANCONA - «Mi stanno chiamando i residenti di Via Monte San Vicino, Ancona i quali lamentano la sospensione dei lavori di manutenzione straordinaria sulla strada». Lo segnala il consigliere comunale Arnaldo Ippoliti (60100).

«Di solito i lavori che riguardano tratti di strada molto trafficati iniziano e finiscono subito, qui’ invece è avvenuto l’opposto, è stato tolto l’asfalto Giovedì 20.04 poi non più rimesso e il cantiere è sospeso, con i lavori interrotti, con la conseguenza che gli automobilisti in Via Monte San Vicino, non solo hanno strade piene di buche ma anche senza asfalto e piene di polvere, con cantieri infiniti che non si sa quando finiranno».