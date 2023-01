Strade colabrodo e fibra ottica in stand-by: «A breve l’ok, a Montacuto anche bande sonore»

ANCONA - Strade di Montacuto ko, Antonella Andreoli (Lega) chiede conto al Comune degli interventi previsti anche in relazione ai lavori per la fibra ottica. «Le vie secondarie sono impercorribili, alcune case non hanno il collegamento alla fogna principale, era stata promessa una pavimentazione e non ancora fatta. Ci sono buche e avvallamenti, in alcuni casi con coperture di catrame che peggiorano la situazione».

L’assessore ai lavori pubblici, Paolo Manarini, ha evidenziato i lavori già portati a termine su via del Castellano, mentre è in corso l’appalto per quelli sulla via che collega la stessa via del Castellano a Montacuto. L’assessore Foresi (manutenzioni) ha aggiunto che entro fine mese si attendono i documenti dell’azienda per concedere l’ok allo scavo nel tratto che va da “Baldì” a Montespaccato. Previste anche le bande sonore e ottiche all’ingresso della frazione (prima del cimitero e nella zona di “Moroder”): «E’ tutto in piedi, appena possibile daremo l’ok per i lavori di scavo per la connessione, tutto in tempi veloci perché quella zona non può rimanere isolata».