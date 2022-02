Via le mascherine, dall’11 febbraio termina l’obbligo all’aperto

Si va verso un progressivo ritorno alla normalità. Dopo aver vissuto un difficile inizio di 2022, da venerdì 11 febbraio terminerà l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto (dopo che era stato prorogato di altri dieci giorni dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio scorso).

Lo ha riferito il sottosegretario alla Salute Andrea Costa che ha parlato, al contempo, di un segno di speranza per tutti gli italiani. Il provvedimento non sarà inficiato dai “colori” delle regioni e sarà valido indistintamente. Nella stessa data, l’11 febbraio, riapriranno i battenti anche le discoteche e dunque sarà l’occasione per ritrovare qualche momento di svago. Il mondo della notte è stato tra i più colpiti di questa pandemia facendo registrare notevoli periodi di chiusura o di restrizioni.