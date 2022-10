Nuova viabilità di via Marconi, ecco come sarà, ma c'è chi tuona: «Mette i brividi»

ANCONA - «Mette i brividi la foto del rendering della nuova viabilità di via Marconi pubblicato dall’assessore Simonella nella sua pagina Facebook, con la pista ciclabile che riduce ad una sola corsia il traffico automobilistico verso il centro città». Lo scrive in una nota il consigliere comunale di Forza Italia, Daniele Berardinelli.

«Un rendering che, chiaramente per supportare questo progetto bislacco, rappresenta una strada senza traffico di auto, ma piena di gente a piedi quasi in mezzo alla strada e in bicicletta. Quanto di più diverso dalla realtà quotidiana di quel quartiere, segno evidente di una persona che non conosce minimamente la nostra città. Sarà invece un delirio per le auto in entrata, soprattutto la mattina e nelle ore di maggior afflusso in centro, soprattutto unito alla inopportuna modifica della viabilità anche in via XXIX settembre. Questo porterà innanzitutto ad un aumento dei disagi per i cittadini anconetani e per chi volesse venire nella nostra città, successivamente ci verificherà un ulteriore distacco per le persone del circondario che sempre di più smetteranno di frequentare i negozi del centro. Ricordando la vocazione commerciale di Ancona che in passato ha fatto la sua fortuna, non è difficile preconizzare un ulteriore calo del commercio con chiusura delle attività commerciali e relativi tagli al personale. L’ennesimo capolavoro».