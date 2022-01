Via della Loggia, CNA allo scoperto: «Il senso unico deve essere un primo passo»

Il senso unico in via della Loggia è un passo in avanti ma a giudizio della CNA di Ancona occorre cercare di andare ancora più avanti: occorre dialogare con l’autorità portuale per garantire una viabilità più sicura o trovare un percorso alternativo su colle Guasco. Sempre secondo quanto riferito è stata apprezzata la scelta di porre un freno al traffico di via della Loggia che da una parte non garantiva la necessaria sicurezza ai pedoni e dall’altra mortificava i tanti monumenti caratterizzanti questa zona.

«Non c’è dubbio che l’immagine di via della Loggia senza auto è rimasta impressa negli anconetani – ha commentato Raffaele Giorgetti presidente CNA di Ancona – Per tale ragione a nostro giudizio occorre non chiudere definitivamente alla possibilità di una ZTL. La soluzione che il Comune si accinge a varare è sicuramente migliorativa rispetto al passato ma riteniamo debba essere temporanea e aprire contemporaneamente ad un dibattito nella zona per sondare quanto la soluzione di una chiusura (parziale) sia apprezzata da residenti e commercianti. D’altro canto è sicuramente necessario trovare una viabilità alternativa che permetta di far transitare autobus e taxi verso San Ciriaco. Abbiamo visto come le isole pedonali e le ZTL, inizialmente vissute con diffidenza da alcuni commercianti, abbiano rivitalizzato il nostro centro e quanto lo rendano piacevole».