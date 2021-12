Cantieri infiniti, via della Loggia rischia le ruspe anche a Natale

Cantieri, ruspe e area pedonale che ormai è un miraggio da tantissimi mesi. Via della Loggia, nel pieno centro storico e tradizionale meta natalizia per passeggio e regali, potrebbe non essere pronta neanche per Natale tra le proteste di negozianti e residenti. Al momento di ufficiale non c’è nulla ma le sensazioni sono tutt’altro che positive con il meteo che sta peggiorando la situazione rallentando in modo determinante la tabella di marcia.

Da luglio scorso, l’area della “Loggia”, è al centro di un’opera di rifacimento della pavimentazione. Dall’amministrazione comunale, in particolare dall’assessore Paolo Manarini, c’è la voglia di concludere al più presto ma la variabilità delle tempistiche – dovute a molteplici fattori – sta diventando un problema molto serio. La prossima settimana sarà decisiva in questo senso, altrimenti anche a Natale la via resterà off limits.