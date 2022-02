Via della Grotta è un autodromo: «Monitoriamo, ma non ci risulta»

ANCONA -Auto lanciate in entrambi i sensi di marcia e sorpassi al cardiopalma, specialmente dopo i lavori di nuova pavimentazione che “incoraggiano” gli automobilisti ad una guida decisamente troppo sportiva. Via della Grotta è un autodromo secondo alcuni residenti che hanno segnalato il problema al Comune, tema ripreso oggi in consiglio dalla consigliera M5S Daniela Diomedi. L’ultimo incidente ieri mattina, dove risultano danneggiati anche marciapiede e recinzione dell’area Agility dog.

«Monitoriamo quella strada con il telelaser, ma non sono state rilevate velocità eccessive tranne in pochissimi casi. Ci sono stati due incidenti in 13 mesi, di cui uno solo con feriti» ha replicato l’assessore alla sicurezza Stefano Foresi. La Diomedi tiene il punto: «E' un fatto conosciuto da chi vive là e prima che ci scappi un incidente serio- conclude la consigliera- sarebbe il caso di dissuadere chi corre, magari non con i dossi che sono odiati anche da chi rispetta il codice della strada, ma magari con segnalazioni luminose anche sanzionando».