Viabilità rivoluzionata in centro, strade chiuse e inversioni di marcia: la mappa

Per via dei lavori di installazione della nuova illuminazione del fronte mare di Ancona da giovedì 17 febbraio a venerdì 4 marzo via Gramsci resterà chiusa nella fascia oraria 8.00-18.00, escluso sabato e domenica.

Le limitazioni

Via Gramsci: interdizione della circolazione veicolare e pedonale dall’intersezione con Vicolo degli Aranci fino a Piazza della Repubblica ad eccezione dei mezzi della ditta (i pedoni verranno dirottati su Piazza Plebiscito Via degli Orefici);

Via Matas: inversione del senso di marcia e obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con Via Fanti in direzione Via Fanti Via Oddo di Biagio ad eccezione dei residenti di Via Bernabei/Via Pizzecolli che potranno svoltare a destra su via Bernabei;

Via Bernabei: per i veicoli provenienti da Via Matteotti obbligo di svolta a destra all’intersezione con Via Fanti in direzione Via Fanti Via Oddo di Biagio ad eccezione dei residenti di Via Bernabei/Via Pizzecolli; nel ratto compreso tra Via Fanti e Via Pizzecolli obbligo di svolta a destra, all’intersezione con Via Pizzecolli, verso Via Pizzecolli Piazza San Francesco;

Via Pizzecolli: (tratto compreso tra Via Bernabei e Piazza San Francesco): inversione del senso di marcia e obbligo di svolta a destra, all’intersezione con Piazza San Francesco, in direzione Via Matas;

Piaza San Francesco: i mezzi in sosta all’interno dei garages hanno l’obbligo di svoltare a sinistra in direzione Via Matas;

Via Bonda: obbligo di svolta a sinistra, all’intersezione con Piazza del Plebiscito, in direzione Via Pizzecolli e obbligo di proseguire diritto, all’intersezione con Via Bernabei, in direzione Via Pizzecolli Piazza San Francesco;

Piazza del papa: i veicoli autorizzati dovranno entrare ed uscire da Via Matteotti.