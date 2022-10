Degrado lungo la Flaminia, sacchi di immondizia abbandonati lungo la strada. Foresi: «Allertata Anconambiente»

ANCONA - Più che l’incuria è l’inciviltà di chi abbandona sacchi di rifiuti sul ciglio della strada a suscitare un certo sdegno. Il tutto accompagnato da deiezioni di vario genere per il disgusto dei residenti. Un tratto di strada che fa venire i brividi, ed è pure il biglietto da visita per chi arriva in città da nord. I cinquecento metri che si snodano dalla stazione ferroviaria di Torrette in direzione spiaggia sono un continuo di rifiuti accumulati ai margini delle due carreggiate. In direzione centro, lungo il marciapiede, sono invece i cespugli ad invadere il camminamento.

La segnalazione

Proprio ieri è giunta alla nostra redazione una segnalazione di un lettore che evidenziava lo stato di degrado in cui versa il tratto stradale in questione. Con tanto di foto accompagnata alla mail di sdegno in cui venivano immortalati diversi sacchi di rifiuti abbandonati sul fianco di un palazzo, immersi in rivoli di orina. Un’immagine rivoltante che avrebbe fatto indignare chiunque. Ma più che l’incuria da parte degli organi competenti, a cui spetta comunque il dovere di monitorare sullo stato di preservazione del bene pubblico, a far ribollire il sangue è il grado di inciviltà di chi compie tali gesti. E contro la maleducazione c’è ben poco da fare, se non attivare le istituzioni per rimediare al problema.

La reazione

«Ci siamo mossi subito per allertare Anconambiente» ha assicurato l’assessore comunale alla manutenzione e sicurezza Stefano Foresi, che sul problema dello sfalcio dell’erba ribatte: «faremo presente a chi di dovere anche questa situazione e interverremo quanto prima per ripristinare uno stato di normalità». Il problema del degrado nelle periferie della città è una delle note dolenti del capoluogo, che ferisce nell’orgoglio gli anconetani. Episodi simili sono stati rilevati, però, anche in pieno centro, come accaduto la scorsa estate in via del Traffico dove sono state trovate montagne di rifiuti accatastati fuori dagli appositi contenitori in uso alle attività di ristorazione. Anche in quel caso è stato necessario l’intervento di Anconambiente per ripulire la via dai rifiuti.