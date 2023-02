Auto a tutta birra e incidenti (quasi) all'ordine del giorno: alla Palombella arriva il segnalatore di velocità

ANCONA - Arriva un pannello per il rilevamento della velocità alla Palombella, teatro di incidenti negli ultimi giorni. L'impianto di segnalazione è stato posizionato dopo il tunnel del bypass che collega alla Zipa, dove insiste un flusso di traffico intenso e veloce: «Ritengo che sia molto importante per la sicurezza della zona della Palombella- spiega l'assessore alle manutenzioni Stefano Foresi- i 2 lampeggianti si azionano quando viene superata la velocità 50 kmh, nella zona abbiamo gia' installato bande rumorose , poi 3 bande ottiche. Sono convinto che diventerà da subito un deterrente decisivo per limitare la velocità all' ingresso del quartiere»