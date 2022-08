Via Fabriano, l’eterno cantiere: 30 metri di strada aspettano i lavori dal 2021

ANCONA- Dovevano essere i lavori, con tanto di cartelli per il ripristino del manto stradale, attesi da tempo da parte dei residenti per non vedere più quel senso di degrado presente lungo la strada. Dovevano, appunto, perché dal 2021 ad oggi non è cambiato quasi nulla nel tratto di via Fabriano identificato come destinatario delle opere di manutenzione.

Negli ultimi trenta metri, nella fattispecie, non sono mai state eseguite le migliorie (che hanno interessato solo la parte iniziale) e il degrado sembra farla da padrone. In tutto questo sembrerebbe che il tratto in questione sia utilizzato da camion e mezzi degli operai incaricati che, invece di completare l’opera (in una zona frequentata da bambini e anziani), si starebbero concentrato su quella già effettuata. Nei prossimi giorni non sono esclusi ulteriori sviluppi per far chiarezza sulla vicenda.