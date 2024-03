Dall'esposizione itinerante di abiti vintage alla passeggiata fino al Cardeto: torna "riFIOREfici"

ANCONA - La CNA di Ancona continua ad essere al fianco degli artigiani e dei commercianti di via degli Orefici, molto attivi nell’organizzare eventi per promuovere l’unicità della via più caratteristica del centro storico della città. Il progetto “riFIOREfici” continua e dopo le prime due edizioni di primavera ed autunno 2023, riparte il prossimo fine settimana, in concomitanza con l’arrivo della bella stagione. Come sempre sono previste iniziative di animazione. Ancora una volta i negozianti della via saranno impegnati in una serie di eventi incentrati sul tema dei fiori, per indicare il rifiorire del commercio e dell’artigianato di qualità che si intende promuovere.

Si parte venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 marzo con una esposizione itinerante di abiti vintage a tema floreale che attraversa tutto il secolo scorso, organizzata da La Congrega e da Velvet for Philofophers. I primi hanno attinto alla loro banca dati del tessile, i secondi alla loro vasta collezione di abiti vintage. Confermato anche l’appuntamento di sabato 27 aprile con la cooperativa HORT, che propone una passeggiata – laboratorio per accompagnare i partecipanti da via degli Orefici al Parco del Cardeto, dove saranno illustrate le attività di fattoria didattica svolte dalla cooperativa. La partecipazione è libera e aperta a tutti su prenotazione. E ancora, sabato 11 maggio Annalisa Trasatti presenta lungo la via il suo libro dedicato ad Ancona. Il team è al lavoro per definire il calendario degli altri eventi, che nei weekend fino all’arrivo dell’estate organizzerà esperienze uniche nella via più bella e caratteristica della città.