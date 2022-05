Traffico e sosta selvaggia, il paradosso di via Cittadella: i nidi rischiano di diventare off-limits

ANCONA - Traffico e sosta selvaggia, caos quotidiano a via Cittadella, unica strada di accesso ai nidi comunali Orsacchiotto e Chicco di Grano. Lo sfogo arriva da alcuni genitori, esasperati dalla situazione che si ripete da anni. GUARDA IL VIDEO

Lo sfogo

«Essendo una strada senza sbocco, la situazione è ormai diventata insostenibile e pericolosa- scrivono i genitori in una segnalazione firmata- Normalmente nella via, infatti, nonostante la presenza di divieti di sosta, vi parcheggiano su entrambi i lati numerose auto di lavoratori del centro storico, impedendo così ai genitori di poter sostare brevemente per lasciare o riprendere il proprio figlio e di fare manovra agevolmente. Rendendo l’accesso alla via praticamente impraticabile e non agevole per qualsiasi mezzo di soccorso e causando quindi una situazione di reale pericolo per i bambini e per il personale dei nidi che quotidianamente si trovano nelle due strutture. Già nell’aprile del 2018, era stata organizzata una riunione tra l’assessore Foresi, le educatrici dei nidi e i rappresentanti dei genitori del Chicco di Grano in cui era stato stabilito di installare un semaforo per risolvere l’annoso problema dell’incrocio in entrata/uscita dalla via e di risolvere il problema della sosta non autorizzata prevedendo aree di sosta breve per i genitori e permessi particolari per le educatrici. Nonostante le promesse, in quattro anni non è stato risolto nulla, anzi. La situazione è peggiorata e diventata ancora più insostenibile da un mese a questa parte, quando sono iniziati i lavori di ristrutturazione alla scuola materna Garibaldi, che il comune di Ancona prevede di riaprire per il 2023. L’installazione del cantiere ha ridotto ulteriormente lo spazio della carreggiata e aumentato le difficoltà di manovra. Spesso i genitori si ritrovano a dover fare retromarcia per far passare altre auto che accedono alla via; ci sono auto parcheggiate addirittura in mezzo al bosco. Addirittura, questa mattina, anche i camion che devono trasportare il materiale al cantiere non riuscivano ad accedere, bloccando il traffico e l’accesso per almeno un’ora».

Il paradosso

«Nonostante le numerose segnalazioni e telefonate ai vigili urbani, questi affermano di non poter intervenire essendo la via di proprietà della Regione Marche- continua la segnalazione- tuttavia, la strada nonostante “privata” risulta essere accesso ad un parco pubblico, a due nidi comunali e ad una futura scuola materna, che accoglierà altri 75 bambini dal 2023. Ci risulta, invece, che secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con parere 2507/2016 del 29 aprile 2016 i vigili possono intervenire anche nelle strade private ad uso pubblico e far rispettare la segnaletica. Inoltre, ci chiediamo, come il Comune di Ancona, prevedendo la riapertura delle Scuole Garibaldi, ha previsto di gestire l’accesso di un’utenza notevolmente più ampia dal 2023. Siamo stanchi di questa situazione e notevolmente preoccupati per la sicurezza dei nostri figli, anche alla luce di quanto successo a L’Aquila. Chiediamo che tutte le autorità coinvolte Comune, Regione e Polizia Municipale si adoperino immediatamente per risolvere la situazione convocando al più presto un incontro e coinvolgendo il personale del nido ed i genitori».