Via Betelico, la replica del sindaco: «Soldi già stanziati, lavori a breve»

SIROLO - «Il tratto di via Betelico di competenza di Sirolo è di 730 metri a partire dalla provinciale, sono già stati stanziati 40 mila euro e i lavori partiranno a Marzo». Filippo Moschella, sindaco di Sirolo, replica alla segnalazione sulla strada dissestata. Via Betelico, ricade in parte nel comune di Ancona per il quale è “strada vicinale a uso pubblico” e in parte in territorio sirolese. Quest’ultima è di proprietà comunale.

«I soldi sono stati stanziati a dicembre e i lavori sono stati preventivati a marzo, non ci siamo dimenticati di quella strada e la riteniamo importante perché ci passano molte persone sia per una passeggiata che per una pedalata in bicicletta- risponde il primo cittadino- nella tratta di nostra competenza non ci sono case, non ci sono attività e non ci sono terreni agricoli ma nonostante ciò riqualifichiamo».

I lavori, fa sapere Moschella, prevedono la realizzazione di deflussi laterali per lo smaltimento delle acque piovane. Non sarà asfaltata: «Resterà strada bianca, perché il Parco del Conero non fa usare il bitume, ma saranno lavori a regola d’arte che risolverà anche il problema del deflusso dell’acqua».