Via gli arredi dal corso: Ancona si rifà il look per Natale e non solo

ANCONA- Via fioriere e cestini in metallo da corso Garibaldi. Sotto l'albero del Natale anconetano arrivano importanti novità per gli arredi del centro e per le attività legate al decoro e alla pulizia di strade e marciapiedi. Domani mattina alle 8 sarà rimosso il vecchio arredo. «Non è solo questione estetica e di decoro, ma di sicurezza- spiega Daniele Berardinelli, assessore al Decoro Urbano-. Alcune fioriere sono ridotte malissimo: sono rovinate, mangiate dalla ruggine e presentano problemi di stabilità. Addirittura nella parte inferiore escono radici e terra, sono in bilico e potrebbero cadere. Per questo devono essere rimosse». Tolti fioriere e cestini, sarà allestito l'arredo natalizio e, successivamente, terminate le festività, sarà smontato per lasciare posto a delle novità. Gli uffici procederanno con la predisposizione degli iter per la scelta e l'allestimento dei nuovi arredi, iter che saranno avviati a partire dal mese di gennaio. «Il consulente dell’amministrazione, Riccardo Picciafuoco, sta facendo delle valutazioni prima di predisporre il bando per il concorso di idee- afferma l’assessore Beradinelli-. Come ho sempre detto, a me piacerebbe coinvolgere i cittadini nella scelta».

Non solo arredi. Domani mattina alle 5 cominceranno le pulizie del corso principale, di corso Mazzini e delle spine dei corsi, per poi proseguire nella giornata di giovedì. In piazza Stamira, invece, dopo il lavaggio delle scale e del selciato e la potatura del verde effettuata nei giorni scorsi, sono in corso gli allestimenti natalizi che trasformeranno lo spazio nel Villaggio di Babbo Natale e degli Elfi, dedicato ai più piccoli. Ma le novità per piazza Stamira non sono finite in quanto è stata individuata nella programmazione dell'Amministrazione come uno spazio da rilanciare anche come luogo di aggregazione per i giovani. Per questo nel Piano triennale delle Opere pubbliche è stato inserito il recupero del chiosco che si trova all'angolo della piazza alberata.