In sella a una Vespa girando l'Italia, il tour di Mauro per i diritti dell'infanzia fa tappa ad Ancona

ANCONA - Finalmente il vespa-pellegrinaggio di Mauro Tresoldi arriva nella nostra città; 4 agosto ore 18 Monumento ai Caduti.

L’iniziativa realizzata dal vespista consiste in un pellegrinaggio per l’Italia a bordo della sua ”Chicca”, una Vespa px 125 del 1985, col proposito di raccogliere messaggi di pace e di solidarietà rivolti in particolare ai bimbi ucraini e a supporto dei programmi UNICEF per aiuti umanitari e di protezione all’infanzia.

Il tour ha avuto inizio a Lodi il 18 luglio, sta attraversando l’Italia e raggiungerà Ancona il 4 agosto. A bordo della sua Vespa Mauro sta trasportando un passeggero di eccezione: la Pigotta, la bambola di pezza simbolo dell’UNICEF per la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia che, per l’occasione, porta un messaggio di pace legato al braccio con un nastrino. Diverse le Pigotte che si alterneranno in questo tour: ad ogni tappa scenderà una pigotta e ne salirà un’altra messaggera di pace e così via fino al ritorno a Lodi. Mauro sarà custode di tutti i messaggi di pace e di solidarietà che provengono dai Comitati UNICEF rappresentati dalle rispettive Pigotte.

Ad Ancona, la cerimonia avverrà alle ore 18 del 4 Agosto ai piedi del Monumento ai Caduti del Passetto. IL Comitato Provinciale di Ancona con un gruppo di volontari e la Presidente Paola Guidi porterà la Pigotta di Ancona ,che dovrà raggiungere Bologna , per scambiarla con quella di Pescara . Sarà presente anche la Presidente regionale Mirella Mazzarini per portare il saluto dell’UNICEF delle Marche. Mauro ha anche coinvolto i Vespa Club locali per una raccolta fondi a favore delle iniziative dell’UNICEF di sostegno ai bimbi ucraini .