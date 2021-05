Manifestazione a Fabriano su vertenza Elica, Acquaroli: «Salvaguardare i dipendenti»

«Con i sindacati convocherò un incontro con tutta la Giunta per fare il punto su questa importante vertenza, in cui la difesa del territorio e la salvaguardia dell'occupazione sono priorità fondamentali del Governo regionale»

Oggi si tiene la manifestazione di Fabriano sulla vertenza Elica. «Io sono a Roma - fa sapere il presidente Acquaroli - per un importante incontro con un rappresente del Governo, un impegno istituzionale assunto in precedenza. La giunta è rappresentata a Fabriano dall'Assessore Stefano Aguzzi, che esprimerà tutta la nostra solidarietà e vicinanza ai lavoratori coinvolti. Con i sindacati convocherò un incontro con tutta la Giunta per fare il punto su questa importante vertenza, in cui la difesa del territorio e la salvaguardia dell'occupazione sono priorità fondamentali del Governo regionale».