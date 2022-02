Caterpillar, Bacci al Mise: «Elementi per prudenziale ottimismo»

JESI - Il sindaco Massimo Bacci è stato invitato a partecipare alla riunione convocata per martedì prossimo dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla vicenda Caterpillar. «Ho condiviso con l’assessore regionale al lavoro Stefano Aguzzi - ha sottolineato Bacci in vista di tale appuntamento - il seguente ragionamento: ci sono concreti elementi che consentono un prudenziale ottimismo. Fondamentale sarà il senso di responsabilità dell’azienda a concedere ulteriore tempo affinché manifestazioni di interesse a rilevare lo stabilimento di Jesi possano essere formalizzate in maniera ufficiale e dettagliata. La spada di Damocle del 23 febbraio deve pertanto essere tolta. La piena unità delle istituzioni a tutti i livelli e delle organizzazioni sindacali - ha concluso il sindaco - incoraggia tale percorso e rappresenta per l’intera comunità di Jesi un grande segnale di coesione che dà fiducia».



Intanto per giovedì 17 febbraio, alle ore 16, è stato convocato un Consiglio Comunale Aperto, sul tema: “Caterpillar: evoluzione e prospettive. Non solo la difesa di una fabbrica, ma anche quella del lavoro, del territorio, del valore e della forza di Comunità”. Nel rispetto dell’attuale normativa pandemica, la seduta si terrà con la modalità da remoto, mediante collegamento alla piattaforma Zoom. A tale piattaforma sono invitati il presidente della Regione, gli assessori e i consiglieri regionali, i parlamentari eletti nella provincia, i sindaci della Vallesina, le organizzazione sindacali, la proprietà Caterpillar, la Confindustria e, per motivi tecnici legati al numero dei partecipanti, i primi 50 nominativi che si prenoteranno all’indirizzo segreteria.generale@comune.jesi.an.it. A tal fine la prenotazione sarà possibile entro le ore 12 del 17 Febbraio, così da poter trasmettere tempestivamente i relativi codici di accesso e di ottenere la possibilità di seguire, direttamente dalla stanza virtuale, i lavori consiliari e di intervenire.



Si ricorda che sarà comunque possibile per tutti i cittadini seguire i lavori consiliari, in diretta, in streaming, mediante accesso al sito internet del Comune.