Verratti ci dà un taglio: il look da campione d'Europa è dello jesino Mauro "Pelo Loco"

I calciatori da sempre lanciano tendenze in fatto di capelli e tagli alla moda. In questo caso le forbici sono quelle di uno jesino doc e il cliente è il campione europeo Marco Verratti che giovedì si è sottoposto ad una sessione di hair styling mentre era in vacanza ad Ibiza. Sull'isola spagnola Mauro Albanesi, nome d'arte Mauro Pelo Loco, da anni ha il suo salone di bellezza e proprio qui ha incontrato il centrocampista pescarese classe 1992. «Ci conosciamo da tempo - dice Mauro - sono stato giovedì a casa sua per fare i capelli a lui e alla sua famiglia».

Pelo Loco, come lo chiamano tutti ad Ibiza, è conosciuto anche per le sue origini marchigiane e ogni anno tanti amici dalla Vallesina vengono a trovarlo per trascorrere un po' di relax in sua compagnia. «Marco (Verratti) sa che sono jesino come Roberto Mancini. L'altro giorno mentre gli tagliavo i capelli abbiamo parlato della finale europea, di che bella partita abbia fatto e naturalmente del mister. Mi ha raccontato che il Mancio gli parla sempre della sua città natale, Jesi. Dice sempre che vorrebbe mostrargliela». Mauro ha commentato così lo scatto postato sui social con il calciatore del Paris Saint-Germain: «Taglio da campione, lui che con il suo colpo di testa ha fatto sì che Bonucci potesse segnare un gol importantissimo per tutti gli italiani. Ed io ho avuto l'onore di dare "effetto" con le mie forbici. Grazie per tutto caro Marco, sempre un piacere averti ad Ibiza. Continua così campione». Verratti, dal canto suo, ha ricambiato lasciandogli in ricordo la maglia del Psg con la dedica personalizzata:«Per Mauro, con amicizia». «E' stato davvero un bel momento - conclude Pelo Loco - e poi mi ha fatto ripensare a quando, nel 2014, ho avuto il piacere di tagliargli i capelli e scattare una foto con Mancini davanti al salone. Per me questa vittoria europea è stato un grandissimo piacere, avendo due care persone della nazionale come amici e clienti».