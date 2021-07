Spazi verdi, a Vallemiano l’incontro con i cittadini promosso da Legambiente

Nei locali esterni della Casa delle Culture si è svolta l’iniziativa in presenza dei cittadini di Vallemiano organizzata dal circolo Legambiente “Il Pungitopo” e dal Centro di Salute Mentale di Ancona per parlare di spazi verdi e riqualificazione

Si è svolto martedì 6 luglio alle ore 18.00 sotto il Porticato di Casa delle Culture il primo incontro finalmente in presenza promosso da Casa delle Culture e il circolo Legambiente “Pungitopo” con i cittadini attivi del quartiere di Vallemiano, incontro organizzato per parlare degli spazi verdi e non della zona, capire cosa è stato fatto negli ultimi mesi e quali sono i progetti futuri.

Vallemiano, per quanto periferico e cementificato, negli ultimi anni ha subito dei cambiamenti positivi in “verde”. Il desiderio collettivo di rigenerazione degli spazi pubblici venne raccolto da Casa delle Culture e dal Circolo Il Pungitopo con la riqualificazione del sentiero Direzione Parco avvenuta nel 2017. Negli anni successivi altri progetti e attività hanno cercato ancor più di dare un'impronta diversa alla zona e l’interesse per la natura è diventato la spinta giusta per riattivare il senso di comunità nei cittadini nella tutela dei beni comuni come le aree verdi. E’ stato ricordato tra gli altri il progetto attualmente in essere realizzato in sinergia con i pazienti e operatori del Centro di Salute Mentale di Ancona, grazie al quale Direzione Parco si è riscoperto laboratorio a scopo terapeutico. Ulteriore passo sarà quello di creare una rete fra associazioni e cittadini per gestire collettivamente le aree rigenerate.

L’appuntamento si è inserito all’interno del progetto più ampio “QUA quartieri in azione” finanziato dalla fondazione Cariverona con la collaborazione di Casa delle Culture, Arci Ancona, Pepe Lab, Erap e il comune di Ancona e che interesserà oltre Vallemiano anche i quartieri di la Palombella e gli Archi.