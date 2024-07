Ventisette nuove assunizoni in Comune: in arrivo agenti di Polizia locale e funzionari

ANCONA - Ventisette nuove assunzioni in arrivo al Comune di Ancona. Si tratta di 12 unità per i settori tecnici e 15 unità per la Polizia locale. Nei giorni scorsi sono terminati i concorsi pubblici per funzionari amministrativi (ex categoria D) a tempo indeterminato full time, mentre ieri si sono concluse le selezioni per i nuovi agenti della Polizia locale. Nello specifico, delle dodici nuove unità destinate agli uffici tecnici, 7 verranno assegnate alle opere pubbliche e protezione civile, settore per il quale su 140 candidature, 33 sono risultati idonei; altri 5 funzionari, infine, verranno assegnati alla pianificazione urbana e ambientale, settore per il quale su 123 candidati, in 18 sono risultati idonei. Per la Polizia Locale si sono candidate 980 persone, 81 hanno superato la prova scritta e di questi 66 sono risultati idonei anche alla prova orale. «Le dodici nuove assunzioni per i settori tecnici – spiega l’assessore al Personale Orlanda Latini - confermano l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel turnover delle risorse umane. Dall’inizio del mandato, ovvero in appena un anno, l’ente ha assunto 85 unità, di cui 52 nel 2023 e 33 dall’inizio dell’anno ad oggi. Si tratta solo dell’ultimo step di una serie di attività volte all’assunzione di personale qualificato ed esperto. Ad aver beneficiato del potenziamento delle risorse umane, in ordine di tempo, è stato per primo il corpo di Polizia locale poiché, come avevamo anticipato, a questo settore sono riservate le maggiori assunzioni nell’arco del triennio».

L’esigenza di nuove assunzioni nasce anche da 93 cessazioni di rapporto di lavoro (66 nel 2023 e 27 dall’inizio dell’anno ad oggi) legate a pensionamenti, mobilità e dimissioni. «L’Amministrazione comunale sta già lavorando ai prossimi tre concorsi pubblici - conclude l’Assessore Latini - per il reclutamento di unità destinate ai settori amministrativi in corso di svolgimento, oltre ai tecnici e sociali. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di potenziare il personale per poter fornire al cittadino il miglior servizio possibile». Inoltre, sono in corso di svolgimento due concorsi pubblici per funzionari amministrativi (ex categoria D) e istruttori amministrativi (ex categoria C). Come da Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2024/2026, l’ente dorico bandirà nei prossimi mesi tre ulteriori concorsi pubblici per inserire in organico le figure di istruttore geometra o perito (ex categoria C), collaboratore tecnico-operaio (ex categoria B) e di assistente sociale. Tutte le info su bandi e concorsi sono disponibili al sito istituzionale: https://www.comuneancona.it/category/documenti-e-dati/bandi/bandi-di-concorso-bandi/