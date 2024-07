Superattico in via Bixio a Falconara, partite le visite guidate per la vendita dell'immobile di proprietà comunale

FALCONARA MARITTIMA – Un’enorme terrazza panoramica affacciata sul mare e sulla centralissima piazza Mazzini, un grande open space circondato da balconi e finestre, che prosegue a ferro di cavallo ed è completato da una porzione con cucina, due bagni e tre stanze. Sono i punti di forza del superattico di via Bixio 90, l’immobile di proprietà comunale che l’amministrazione comunale ha messo in vendita, con la possibilità per i privati di presentare una manifestazione di interesse.

Proprio per agevolare la vendita dell’immobile, ieri pomeriggio alle 18 è stata organizzata la prima visita pubblica, cui hanno partecipato due potenziali acquirenti, oltre alla vicesindaco con delega al Patrimonio Valentina Barchiesi. La prossima visita è già stata fissata per il 16 luglio. A illustrare le caratteristiche dell’immobile sono i funzionari dell’ufficio patrimonio: la superficie catastale è di 390 metri quadri, cui si aggiungono 200 metri quadri di terrazza. L’immobile, un tempo sede del circolo cittadino, può essere anche frazionato in più unità abitative: la manifestazione di interesse potrà essere presentata anche per una porzione. Il superattico era stato messo all’asta per circa 174mila euro, ma sarà possibile presentare offerte di valore inferiore.

«L’immobile viene venduto con attuale destinazione a magazzino – dice la vicesindaco Barchiesi – quindi ad un prezzo di vendita al metro quadro molto minore rispetto alla destinazione residenziale. Per l’immobile però potrà essere effettuato un cambio d’uso ad abitativo o uffici privati così da aumentarne notevolmente il valore economico. Un’idea potrebbe essere quella di ricavare fino a tre appartamenti di medie dimensioni o uffici con spazi di coworking così da condividere anche i bellissimi spazi esterni».

Per manifestare interesse si può compilare il modulo apposito disponibile al link https://tinyurl.com/2jzdxkpd, dove sono riportate tutte le indicazioni necessarie. C’è tempo fino al 21 agosto per manifestare interesse e per partecipare alla prossima visita si può prenotare inviando una e-mail agli indirizzi ragagliasi@comune.falconara-marittima.an.it o marinellise@comune.falconara-marittima.an.it, oppure si possono chiamare i numeri 071/9177223, 071/9177395 o ancora 071/9177233. Prenotando agli stessi recapiti sarà possibile visitare anche i locali commerciali di via Umbria, al piano terra del centro commerciale Le Ville: la visita è stata programmata per domani, giovedì 4 luglio. Anche gli immobili di via Umbria, per un totale di 190 metri quadri di superficie utile lorda, sono stati messi in vendita dal Comune.