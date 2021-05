La grande Vela abbraccia la riviera con la settimana velica internazionale

Manca poco ormai alla più importante settimana di regate della stagione, organizzata dal Club Nautico Senigallia e dal team “Sailing Park” (team che raggruppa gli atleti, gli istruttori e i soci del Club Nautico Senigallia e del Circolo Velico Torrette di Fano), con il patrocinio del Comune di Senigallia. Si inizierà Sabato 29 Maggio con la 2°Regata nazionale ranking list 470 (classe olimpica) che terminerà Domenica 30 Maggio, e vedrà la partecipazione di una ventina di equipaggi.

Dal 30 Maggio al 2 Giugno sarà la volta della classe 420 con la IV tappa di Coppa Italia, che vedrà battagliare in acqua ben più di cento equipaggi provenienti da tutta l’Italia. Infine dal 6 all’8 giugno scenderanno di nuovo in mare sempre gli equipaggi della classe 420 per il Trofeo Uniqua One Shot, regata di selezione per il campionato mondiale di classe. Nel contempo il 31 Maggio e l’1, il 3 e il 4 Giugno si svolgeranno le giornate finali del progetto velascuola “A VELA? SI CON TE” con il Liceo Perticari e l’Istituto Tecnico Padovano; Progetto che ricordiamo si propone di stimolare i ragazzi a lavorare in team, riallacciare i rapporti tra i compagni di classe e risvegliare in loro la voglia di eccellere.

Mentre il 7 Giugno partiranno con grande attesa i corsi estivi di vela al Club Nautico Senigallia con tanti nuovi piccoli velisti. Insomma è prevista per i prossimi giorni un’onda di vele che tingerà di bianco il mare antistante Senigallia e la sua bellissima Rotonda. Queste regate nazionali sono importantissime, non solo per Senigallia e per i paesi limitrofi, ma per tutta la regione. Arriveranno, tra allenatori, accompagnatori giudici e dirigenti, centinaia di persone da tutta l’Italia. Un bel biglietto da visita per la bellissima città di Senigallia, ma in generale per tutte le Marche, dopo un periodo buio a causa della pandemia. Già dal 28 Maggio è previsto l’arrivo anticipato di numerose squadre per preparare le imbarcazioni e prendere confidenza con il mare antistante la città.

I portacolori del team “Sailing Park”, che scenderanno in acqua per queste regate, saranno: nella classe 420 l’equipaggio Montesi Serena-Montesi Andrea; Nella classe 470 ben 3 equipaggi: Banci Gabriele-Boiani Andrea, Borghi Enrico-Eusebi Davide e Petrolati Roberto-Bini Roberto.

La scelta di far svolgere queste regate proprio a Senigallia è il risultato dell’eccellente lavoro svolto dal Club Nautico Senigallia e dal team del “Sailing Park”, che in questi anni hanno riscosso diversi successi nelle classi Optimist e Laser, oltre all’ottima attività di promozione dello sport della vela attraverso i progetti Vela Scuola e della stessa scuola vela.