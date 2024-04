Non solo colazioni, arriva uno spicchio (di gusto) in piazza Cavour: apre "Vasilico la pizza"

ANCONA - Taglio del nastro in piazza Cavour ad Ancona per ‘Vasilico la pizza’ una realtà presente da anni, ma che arricchisce la sua proposta. Una scommessa vinta per il gruppo di giovani entusiasti e intraprendenti che qualche anno fa ha avviato ‘The CoffyWay’.

Nato come caffetteria per offrire colazioni a base di prodotti di prima qualità e pranzi veloci, da queste ore il chiosco ha sviluppato anche il servizio di pizzeria al taglio: "Si tratta di una realtà fatta di giovani imprenditori che hanno scelto di credere nella città investendo risorse con lo scopo di inseguire un sogno e offrire un’opportunità in più alla propria comunità" spiegano Paolo Longhi e Luca Casagrande Presidente e responsabile di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino. La struttura, nel cuore di Piazza Cavour, in uno snodo cruciale per Ancona, è un comodo e gradevole punto di incontro e relax per chi lavora o passeggia in centro, ma anche per i turisti. Il chiosco ‘Vasilico la pizza’ è aperto dalle 8.00 alle 24.00 tutti i giorni.