Vasco, meno tre. Parcheggi, percorsi e orari delle navette: i dettagli

ANCONA - ll Comune conferma e incentiva il piano trasporti e parcheggi per l'appuntamento, prevedendo più navette e ulteriori posti auto, per favorire l'accoglienza dei circa 33mila fan in arrivo per il concerto. Quasi raddoppiati i bus navetta e incrementato di tremila posti auto lo spazio parcheggi rispetto al concerto del cantante Ultimo tenutosi il 17 giugno scorso.

Pattuglie

La Polizia Locale di Ancona ha previsto la presenza sul campo sin dal mattino di circa 70 agenti e 100 volontari della Protezione civile – che provvederanno all'attività di informazione e orientamento - attivi nelle zone interessate dalla manifestazione, compresi parcheggi, strade, ecc. La comandante della Polizia Locale dorica, Liliana Rovaldi, suggerisce per chi proviene da Sud di utilizzare i parcheggi e le strade che si trovano nell'area commerciale della Baraccola e aree limitrofe.

Parcheggi

A quelli individuati e serviti dalle navette si aggiungono, per chi proviene da Ancona Sud le zona per la sosta dell'area commerciale della Baraccola nelle strade: Via Luigi Albertini, Via Ferruccio Fioretti, Via Umani Giorgio, Via Franco Scataglini ,Via Mario Natalucci, Via Vincenzo Pirani, Via Girombelli Arnaldo, Via Schiavoni, Via Sandro Totti, Via Roberto Bianchi, Via Zingaretti, Via PrimoMaggio, via Caduti Del Lavoro, Via Ezio Tarantelli, Via Luigi Ruggeri, Via Flavia, Via Fuà Geremia, Via Livio Cambi, Via Giovanni Conti, Via Ghino Valenti. A questi si aggiungono i posti auto previsti dall'area del Gross di Ancona. Prevista anche area di sosta per i camper nei pressi di via Albertini, vicino rotatoria UCI cinema.

Navette

Incremento delle navette che sono disposte stavolta su 4 linee, la Blu, la Rossa, la Verde e la Viola che collegheranno lo stadio Del Conero ai vari parcheggi direzione zona Nord con l'utilizzo anche di autobus autosnodati in andata e al ritorno.

Linea Blu Capolinea Stazione centrale (corsia lato Alberghi) (park Archi + Trenitalia), via Giordano Bruno, piazza Ugo Bassi (park piazza D'Armi), via Torresi, Fermata di fronte capolinea Tavernelle (Park Ranieri), via Cameranense, Stadio e viceversa

Park serviti Parcheggio Archi; provenienti dai Treni; Piazza d’Armi; Parcheggio Ranieri.

Linea Rossa Capolinea Palaindoor, via della Montagnola (Park PalaIndoor), via Torresi, Piazza Ugo Bassi (Park Piazza d’Armi), viadotto della Ricostruzione, via Martiri della Resistenza (Park ex-Mattatoio e Valle Miano), Asse NS, uscita Università, via Bersaglieri d'Italia, via Cameranense, Stadio. Park serviti Parcheggio Palaindoor; Park Piazza d’Armi;Park ex-Mattatoio; Park Vallemiano.

Linea Verde Parcheggio Cimitero Tavernelle (Park Cimitero) - Stadio

Park serviti Parcheggio Cimitero Tavernelle





Linea Viola Parcheggio Università Politecnica c/o fermata liceo Galilei (Park Università) - Stadio

Park serviti Parcheggio Università Politecnica