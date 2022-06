Raddoppio variante SS16, firmato il protocollo anti-mafia. Verfiche periodiche della Prefettura

ANCONA - Firmato in Prefettura il protocollo di legalità relativo ai lavori di ampliamento della SS 16 «Adriatica - Variante di Ancona». L’intervento riguarda il raddoppio della attuale carreggiata nel tratto di oltre 7 km compreso fra lo svincolo di Torrette e quello di Falconara Marittima.

I lavori , per un importo di circa 167 milioni di euro sono nella fase iniziale e dovranno essere completati entro il 31/01/2025. A lavori ultimati, la carreggiata esistente sarà sede del traffico in direzione nord (Bologna), mentre la nuova carreggiata sarà sede del traffico in direzione sud (Pescara).

Il documento prevede specifici impegni per il monitoraggio dei flussi di manodopera ed è stato firmato dal dott.Rausei direttore dell’Ispettorato territoriale del Lavoro e dalle Organizzazioni sindacali regionali di categoria: Raffaeli per CGIL, Tassi per CISL, Fioretti UIL.

Il Ministero dell’Interno ha autorizzato la sottoscrizione del documento è stato predisposto secondo lo schema relativo ai lavori di realizzazione di infrastrutture strategiche approvato dal CIPE con delibera n.62 del 26 novembre 2020. L’articolato impianto contiene misure volte a garantire che i lavori di realizzazione della importante opera infrastrutturale possano essere condotti in una cornice di sicurezza, evitando i rischi di interferenze illecite della criminalità organizzata o di natura corruttiva.

Quello disegnato dal Protocollo è un insieme di strumenti di controllo e vigilanza, preordinati a garantire la maggiore efficacia delle azioni di prevenzione e contrasto di possibili tentativi di infiltrazione illecita nelle maglie dei lavori per la realizzazione dell’ infrastruttura. Una particolare attenzione viene dedicata anche ai profili della sicurezza del lavoro e della regolarità dei cantieri. Presso la Prefettura di Ancona sarà costituita una “cabina di regia” con compiti di valutazione periodica sull’attuazione di quanto previsto dal documento.