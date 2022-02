Code sulla variante, caos traffico: inversioni a U anche in curva

FALCONARA - Raddoppio variante, caos traffico: inversioni a U al cardiopalma rappresentano il culmine della pazienza per le lunghe code. La situazione è raccontata in un articolo de “Il Corriere Adriatico”.

Il caos vero, come prevedibile, si ha nelle ore di punta mattutine e pomeridiane. C’è chi, esasperato dalle file interminabili, inverte la marcia in curva o quasi per tentare l’avventura sulla Flaminia (dove ci sono i lavori per il rifacimento stradale). I lavori sulla variante procedono anche nelle ore notturne, ma c’è chi per l’orologio che corre o la poca pazienza si cimenta in manovre improbabili.