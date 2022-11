A 15 anni con la tavola sul tetto del mondo: Vanessa Tittarelli campionessa di wakeskate e wakeboard

ANCONA - Studentessa al secondo anno del liceo linguistico Savoia-Benincasa. Quindici anni da compiere il prossimo 30 novembre. E già Vanessa Tittarelli può esibire un medagliere di tutto rispetto: cinque volte campionessa italiana di wakeboard e wakeskate, campionessa europea in Danimarca e adesso ha conquistato anche il titolo mondiale in Thailandia. «Un’esperienza bellissima - ha commentato l’atleta -, ma il cammino è ancora lungo».

Il mondiale

La competition si è svolta a Bangkok dal 30 ottobre al 6 novembre. Hanno partecipato 201 atlete da tutto il mondo, e Vanessa le ha battute tutte conquistando il primo posto del podio mondiale. «E’ stata dura - commenta la wakeboardista - perchè prima della finale mi sono infortunata in allenamento». Una brutta caduta in acqua e il collo che ha cominciato a farle male. «Ero parecchio giù di morale - racconta - perchè pensavo di non poter fare un buon risultato». Ma grazie alle cure del fisioterapista della nazionale italiana di wakeboard Vanessa è riuscita tornare sulla tavola e a dare il massimo in gara. «Sapevo di avere delle buone possibilità di farcela - continua l’atleta -, ma il livello era molto alto». E nonostante lo standard elevato segnato dalle competitor, la giovane anconetana ha mostrato di possedere tutte le caratteristiche della vera campionessa. Così è riuscita a completare la run e a portare a casa il trofeo più ambito.

I traguardi

Vanessa ha cominciato a praticare wakeboard quand’era ancora una bambina, nel 2016 a soli 9 anni. A dodici è entrata a far parte della nazionale e subito ha inanellato una serie di successi da vera fuoriclasse: 5 titoli italiani, 1 europeo in Danimarca quest’anno e subito dopo il mondiale. Una grande soddisfazione per il coach Piero Pierani, storico surfer della Baia di Portonovo e insegnante di discipline acquatiche su tavola. Ma il titolo mondiale è solo il punto di partenza per una carriera sportiva appena cominciata. In ballo, infatti, c’è il riconoscimento di atleta dell’anno che verrà conferito dalla Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard, allo sportivo più medagliato del circuito, durante la prossima gara internazionale. E poi «il sogno olimpico del 2028» specifica Vanessa. In pratica la disciplina di wakeboard non è ancora stata compresa nella rosa degli sport olimpici d’acqua, ma in occasione delle olimpiadi del 2028 potrebbe entrare come disciplina dimostrativa. E l’anconetana sarebbe certamente nel team della nazionale per rappresentare l’Italia agli occhi di tutto il mondo.