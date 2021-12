Vandali distruggono il defibrillatore, il sindaco: «Questi gesti fanno male al cuore»

«Distrutto il defibrillatore semiautomatico al Tiramisù. La città è di tutti. Tutti dobbiamo contribuire a mantenerla bella e vivibile! Questi gesti fanno male al cuore e danneggiano tutti. Mi auguro che i colpevoli o chi ha visto qualcosa si facciano avanti». Così il sindaco di Osimo, Simone Pugnaloni, questa mattina con un post su Facebook ha commentato l'atto vandalico compiuto ieri notte vicino alle scale mobili.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di risalire ai responsabili dell'odioso gesto e anche le telecamere di sorveglianza disseminate in centro potrebbero dare una grossa mano per stanare i vandali. L'apparecchiatura per la defibrillazione era stata donata al Comune dal Rotary club di Osimo.