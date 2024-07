Valorizzare il centro storico con il contributo di cittadini e operatori economici: prosegue "Camerano Immagina"

CAMERANO - Per la valorizzazione del centro storico il Comune di Camerano chiama a raccolta cittadini, associazioni e operatori economici del territorio per contribuire attivamente al cambiamento. L’appuntamento è in programma lunedì 29 luglio alle 17.00 presso la Biblioteca Baden Powell. Dopo le attività di sondaggio e ascolto dei principali stakeholder, il progetto “Camerano Immagina”, il Piano strategico per la rigenerazione e valorizzazione turistico-culturale del centro storico, prosegue con un ulteriore momento di confronto e partecipazione. «Invito tutti i cameranesi a partecipare a questo incontro – ha dichiarato Barbara Mori, assessore a Cultura e Turismo del Comune di Camerano – poiché si tratta di un progetto per la città e della città di cui saranno protagonisti tutti i cittadini e le organizzazioni pubbliche e private che vorranno credere nello sviluppo e nella valorizzazione di Camerano». L’incontro sarà coordinato dal team di Marchingegno e i partecipanti ai tavoli di co-progettazione saranno guidati dalla mediazione di un facilitatore e approfondiranno le principali tematiche emerse.

Il Tavolo 1 “Attività produttive. L’importanza di fare rete” (a numero chiuso) è finalizzato alla valorizzazione delle risorse presenti sul territorio e all’attivazione di collaborazioni pubblico-private per definire strategie e incentivi di rilancio e riqualificazione del centro storico. Il Tavolo 2 “Attività Associative. Quali spazi per la cultura e la socialità” (a numero chiuso) è finalizzato a facilitare e promuovere la collaborazione tra le diverse realtà culturali e ricreative, riflettendo concretamente su come potenziare gli spazi culturali disponibili e definendo le funzioni prioritarie da attivare. Il Tavolo 3 “Centro Accessibile. Il nuovo Piano Eliminazione Barriere Architettoniche” (PEBA) sarà un confronto sugli aspetti dell’accessibilità del centro storico tra la cittadinanza e i tecnici, finalizzato a condividere il lavoro che si sta svolgendo con il PEBA e per raccogliere ulteriori osservazioni e suggerimenti che possano contribuire a rendere il centro storico più inclusivo. L’evento è gratuito e aperto al pubblico, previa registrazione al seguente link, in cui si dovrà specificare se si intende partecipare ai tavoli di co-progettazione 1 e 2. Sarà possibile registrarsi entro venerdì 26 luglio.

Il programma

dalle 16.45 accoglienza e registrazione dei partecipanti

17:00 - Saluti Istituzionali

17:15 - Presentazione del lavoro svolto finora

17:45 - Value Proposition Mapping, perché fermarsi a Camerano? attività guidata su mappa (la partecipazione è libera e la postazione sarà a disposizione dei presenti per tutta la durata dell’evento)

18:30 - Tavoli di co-progettazione

20:00 - Resoconto dei risultati