L’ultima di Rossi, gli anconetani a Misano: «Rossi sarà sempre sinonimo di MotoGp»

C’erano diversi anconetani all’ultima corsa “italiana” di Valentino Rossi celebrata domenica scorsa a Misano. C’era Gianmarco Tamberi ma c’erano anche tanti suoi concittadini che non si sono voluti perdere l’omaggio ad un campione che ha segnato l’infanzia e la giovinezza di tanti. Tra questi Marco Osimani, classe ’91, presente con la sua compagna Giada (nella foto di copertina) e Leonardo Cologgi (nella foto sotto), classe ’98, entrambi cresciuti come si suol dire “a pane e 46”:

«Ho provato delle emozioni fortissime e particolari – ha spiegato Osimani che nella vita fa il libero professionista – Vedere tutta quella gente lì per un unico motivo è stato qualcosa di incredibile. Rendere omaggio a Valentino Rossi significa rendere omaggio allo sport e a chi ha avvicinato centinaia di persone al motociclismo. Il giro d’onore ha messo i brividi e quando Valentino nel suo stile ha preso il microfono per ringraziare tutti è stata l’apoteosi. Ha rappresentato dei valori indescrivibili, siamo tutti cresciuti nel suo mito».

Cologgi, fresco laureato in Ingegneria Meccanica, non è riuscito a nascondere le sue sensazioni: «Avere davanti il campione di una vita non è facile da raccontare. Ho avuto il privilegio di assistere all’ultima gara di uno degli sportivi più importanti della storia. Il suo grande merito è stato quello di divertire e avvicinare tantissime persone alle due ruote, Valentino Rossi sarà sempre sinonimo di MotoGP. Anche tra molti anni, quando le generazioni saranno cambiate tutti si ricorderanno di lui».