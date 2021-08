Valentino Rossi, conferenza straordinaria nel pomeriggio: sarà ritiro?

Il campione di Tavullia attraverso il suo entourage ha annunciato per le 16.15 odierne una conferenza stampa straordinaria probabilmente per comunicare la sua decisione sul futuro. Secondo molti addetti ai lavori potrebbe salutare le due ruote

Valentino Rossi si ritira? E’ quanto si stanno chiedendo in queste ore le migliaia di appassionati e di tifosi una volta appresa la notizia della conferenza stampa straordinaria fissata per oggi pomeriggio alle 16.15 dal campione di Tavullia. Il “Dottore”, probabilmente, comunicherà la sua decisione riguardo al futuro e, secondo gli addetti ai lavori, non sono affatto poche le possibilità che decida di salutare ufficialmente le due ruote.

La conferenza sarà in onda dalle 16 su Sky Sport 24 (canale 200 di Sky) o Sky Sport MotoGp (canale 208 di Sky).