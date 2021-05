Ok al vaccino Pfizer per la fascia di età 12-15 anni, arriva la conferma del Ministero

desso c’è il via libera dell’Ema (l’Agenzia europea per il farmaco) per la somministrazione del vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid-19 anche per gli adolescenti tra i 12 e i 15 anni. Non ci sono problemi secondo l’agenzia perché gli effetti collaterali sono sotto controllo e sono simili a quelli che possono esserci nel caso di persone di età superiore a 16 anni, quindi nulla di preoccupante. "Gli effetti indesiderati includono dolore al sito di iniezione, stanchezza, mal di testa, dolori muscolari e articolari, brividi e febbre. Questi effetti sono generalmente lievi o moderati e migliorano entro pochi giorni dalla vaccinazione” hanno reso noto.

La notizia della raccomandazione data dal comitato Chmp dell'ente Ue è stata comunicata oggi durante il briefing da Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici per Covid-19 dell'Agenzia europea del farmaco Ema. Si tratta del primo vaccino Covid approvato per bambini e ragazzi di questa fascia d'età nell'Ue. L'uso del vaccino Comirnaty nei bambini di età compresa tra 12 e 15 anni sarà lo stesso delle persone di età pari o superiore a 16 anni, per cui è già autorizzato. Viene somministrato in due dosi, a distanza di tre settimane.

Intanto prosegue la campagna vaccinale perché, come riportato nel bollettino odierno, i vaccinati sono 11.206.454, pari al 18.9% della popolazione, con 32.958.928 dosi somministrate. Tra l’altro aumenta anche il numero di vaccinazioni giornaliere perché ieri sono state somministrate 544.050 dosi (di cui 280mila seconde dosi) rispetto alle 500mila auspicate dal piano vaccinale. "Nel prossimo mese inizieremo a vaccinare i giovani con l'arrivo di molti vaccini. In questo momento bisogna fare attenzione alle varianti" ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute alla conferenza stampa al ministero della Salute sull'analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di Regia.