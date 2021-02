Vaccino, nelle Marche il 20 febbraio al via le somministrazioni per gli over 80

Al via nelle Marche, dal 20 febbraio, la campagna di vaccinazione degli over 80. Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa l'assessore regionale alla Sanità», Filippo Saltamartini. Sono 133mila gli ultraottantenni marchigiani di cui 9mila ospiti di Rsa (dove la campagna vaccinale e' iniziata nelle settimane scorse ed ha raggiunto quasi il 70% della popolazione).

«Dobbiamo vaccinare i nostri 133.000 over 80 e dal 12 febbraio alle 14 si potranno prenotare per la vaccinazione su un sito delle Poste italiane o, per chi non ha abilità telematiche, chiamando un Numero verde- spiega Saltamartini-. Immediatamente all'utente verrà comunicata la sede dove verranno somministrati i vaccini e l'orario in cui dovrà presentarsi. Noi in questo modo contiamo di somministrare in 20 giorni la prima dose del vaccino Pfizer e Moderna a 120.000 persone. Le persone che non sono in grado di deambulare o non hanno familiari in grado di accompagnarli- conclude Saltamartini- potranno prenotarsi nei prossimi giorni con un sistema che e' in fase di organizzazione. In questo caso la vaccinazione sara' eseguita dall'Asur mediante i medici di medicina generale o dalle altre strutture territoriali dell'Adi».

I siti individuati per la somministrazione dei vaccini sono il palazzetto dello Sport di San Benedetto del Tronto e la Casa della Gioventù di Ascoli Piceno nell'Area Vasta 5, il Fermo Forum a Fermo e l'ex scuola elementare ad Amandola nell'Area Vasta 4, il seminario vescovile di Macerata, il centro civico di Civitanova Marche ed i distretti sanitari di Camerino e San Severino Marche nell'Area Vasta 3, il Palarossini di Ancona e ai palazzetti dello Sport di Jesi, Senigallia e Fabriano nell'Area Vasta 2 e, infine, la Vitrifrigo Arena di Pesaro, il Codma di Fano e il il Pala Carneroli di Urbino.