Vaccini, farmacie a pieno regime e segnale alla Regione: «Pronti per l'antinfluenzale»

«La pandemia ha costituito un importante terreno di prova per il nuovo modello di farmacia dei servizi , con la somministrazione del vaccino , anche per la terza dose, e l’erogazione del tampone; le farmacie stanno confrontandosi in forma positiva con la popolazione , confermando un grande spirito di servizio» dice Andrea Avitabile presidente di Federfarma Marche . Lo ricorda commentando i dati più recenti elaborati dal Centro Epidemiologico della Regione Marche. «Le farmacie hanno aumentato il personale e allungato gli orari di lavoro per permettere a più persone possibili di ricevere il Green Pass previo tampone rapido: fino ad oggi , da metà maggio , sono stati effettuati quasi 205.000 tamponi in circa 200 farmacie della regione». Nel solo mese di ottobre quasi 35.000.

«In questo momento di emergenza per consolidare la piena ripresa delle attività economiche e sociali, c’è la necessità dell’impegno collettivo – sottolinea Marco Meconi, vice presidente di Federfarma Marche che , come referente regionale delle farmacie rurali, ne evidenzia il «ruolo svolto, in una regione particolare come la nostra ,supportando la popolazione delle aree più distanti dai centri ospedalieri, non solo nell’effettuazione del tampone ma anche nella somministrazione dei vaccini» . I dati più recenti infatti attestano che da metà giugno ad ottobre le oltre 125 farmacie marchigiane, hanno somministrato più di 38.000 vaccini, di cui oltre 1.300 per la terza dose. Da queste positività Avitabile ha preso spunto per sollecitare l’Assessorato alla Sanità regionale all’avvio, in base all’accordo nazionale, della vaccinazione antinfluenzale nelle farmacie che hanno confermato di essere pronte al nuovo servizio. Avitabile sottolinea che «il farmacista, per vocazione professionale, informa amichevolmente il cittadino, così la farmacia, potrà essere ancor di più un punto di riferimento per accrescere la consapevolezza sull’importanza dei vaccini». Il pensiero di Avitabile è per «ringraziare, a nome delle farmacie marchigiane , i cittadini per aver continuato a rivolgersi sempre con fiducia alla farmacia, riconoscendone , nella grande capillarità, il ruolo di primo presidio sanitario di prossimità sul territorio. Le farmacie anche nella nostra provincia hanno risposto con tempestività alle esigenze di salute dei cittadini, fino ad oggi sono state somministrate quasi 11.000 dosi di vaccino e oltre 64.000 tamponi di cui , nell’ultimo mese più di 15.500. Considero fondamentale per tutti noi titolari delle farmacie della provincia di Ancona – precisa Avitabile – raccogliere ogni giorno la stima dei cittadini per la professionalità anche dei nostri collaboratori , in costante aggiornamento per affrontare nuove sfide e rispondere alle esigenze di salute»