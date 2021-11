Vaccinazione anti-Covid, doppio open day ad Ancona

Continua la collaborazione del Comune di Ancona con il Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta n. 2 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Ancona che organizza due appuntamenti al quartiere del Piano rivolti alla popolazione per poter effettuare il vaccino anticovid 19. Nei giorni di giovedì 4 novembre e venerdì 5 novembre dalle ore 15.00 alle ore 19.00 sarà possibile recarsi senza prenotazione presso la sede “Filo d’argento dorico – AUSER” in via Ascoli Piceno n. 10 - rende noto il Dipartimento di Prevenzione -. Vi si potrà accedere, senza appuntamento, per l’effettuazione di prime dosi, seconde dosi e terze dosi (purché siano trascorsi almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione) per età uguale o superiore ai 60 anni e persone tra i 18 e i 60 anni ad elevata fragilità. E’ necessario portare con sé la tessera sanitaria. Potranno sottoporsi a vaccinazione anche le persone senza Codice Fiscale (portare documento di identità es. passaporto).

«Come già avvenuto in passato sin dall'esordio della pandemia con la creazione dei gazebo per l'effettuazione dei tamponi al ex Crass e poi l'allestimento degli spazi per tamponi e le vaccinazioni in più punti della città - afferma l'assessore alla Protezione civile e Partecipazione Democratica Stefano Foresi - prosegue la collaborazione dell'Amministrazione comunale con l'Area Vasta 2, un impegno per la salvaguardia del benessere di tutta la nostra cittadinanza. Ringrazio il personale medico e infermieristico impegnato in questi giorni oltre alla Protezione Civile, Croce Gialla e Filo d'argento dorico che mette a disposizione i propri spazi».